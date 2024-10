Barça : Ivan Rakitic revient sur son expérience avec Luis Enrique

Ivan Rakitic ne garde que du positif de son passage sous les ordres de Luis Enrique. Le mileu corate a joué pour le technicien de 54 ans entre 2014 et 2017 lors de leur passage au Barça. Dans les colonnes de L’Équipe, l’ancien joueur de Séville s’est confié sur un entraîneur pour lequel il a adoré évoluer. « C’est vraiment quelqu’un de très professionnel et je n’ai que de bons souvenirs avec lui», souligne l’ex-international croate (106 sélections, 15 buts).

L’Espagnol est en ce moment très critiqué à Paris, pur ses méthodes et son tempérament un peu dur. Quelque chose qui ne surprend pas totalemet Rakitic. «Par moments, cela peut être compliqué parce qu’il se donne à 100 % et croit fondamentalement en ses idées. Il va toujours t’aider pour que tu sois un meilleur joueur. Une fois que tu as compris comment il fonctionne, il peut t’emmener tout en haut. Même si ce n’est pas facile tous les jours, il faut le suivre pour arriver au sommet. Je pense que le PSG peut faire de bonnes choses juste en lui faisant confiance», maintient le joueur de 36 ans. Amis parisiens, le message est passé.