PSG : Luis Enrique vole encore au secours de Bradley Barcola

Présent en conférence de presse avant de se déplacer sur la pelouse du RC Lens, dimanche soir, pour le compte des 32es de finale de la Coupe de France, Luis Enrique est revenu sur la baisse de forme de Bradley Barcola au cours des dernières rencontres. Interrogé sur une possible concurrence renforcée dans les semaines à venir, le technicien espagnol a cependant pris la défense de son protégé.

«Je suis très content avec Barcola, pour vous il a fait 10 journées exceptionnelles comme si c’était Maradona et maintenant vous ne l’aimez pas parce qu’il a moins marqué et ça sera Dembélé ou Doué maintenant ? Non ça ne marche pas comme ça, j’apprécie tous mes joueurs. Je veux qu’il continue à s’améliorer. Tous les joueurs peuvent avoir des hauts et des bas, ce qui compte c’est d’atteindre les objectifs de l’équipe. Je suis très content de toute l’équipe, peu importe les buts». L’intéressé appréciera.