CdM 2022, Pologne : la réaction de Robert Lewandowski après son premier but en Coupe du monde

La délivrance pour Robert Lewandowski. L'attaquant de 34 ans du FC Barcelone a marqué partout où il est passé et dans toutes les compétitions, mais pas en phase finale de Coupe du monde, c'est désormais chose faite. Après avoir manqué un pénalty contre le Mexique, il s'est bien repris hier contre l'Arabie saoudite (2-0), auteur de l'ouverture du score pour la Pologne.

« C'est un rêve qui s'est concrétisé de marquer un but en Coupe du monde. Je l'attendais, même avant de marquer et je croyais que ça allait arriver aujourd'hui. C'est un but très important et on est fiers de cette victoire, de ces trois points. Il faut, maintenant, être concentré sur le prochain match (contre l'Argentine) », a déclaré la star, en zone mixte, après la rencontre.