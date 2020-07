Ajax : Joël Veltman file à Brighton

Agé de 28 ans et lié à l’Ajax Amsterdam jusqu’en 2021, Joël Veltman était resté chez les Lanciers cette saison pour compenser le départ de Matthijs de Ligt. Cet été, le défenseur disposait d’un bon de sortie. Son nom avait fait parler en France puisque l’OM était annoncé comme l’un de ses courtisans.

Mais au final, Veltman ne ralliera pas la Canebière et va plutôt découvrir la Premier League. L’Ajax vient en effet d’annoncer qu’un accord a été trouvé avec Brighton pour le transfert du natif de Velsen. Le montant de l’opération n’a pas été communiqué.

Thanks for 18 years of everything, @Joel_Veltman. ♥️#FarewellJoel