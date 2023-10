Ballon d’Or 2023 : Antoine Griezmann absent du top 20

Le gardien camerounais de 27 ans, vainqueur de la Coupe d’Italie et de la Supercoupe d’Italie avec l’Inter Milan, est nommé à la 23e place, lui qui vit un début de saison compliqué avec Manchester United cet été. Devant lui, on retrouve le défenseur sud-coréen Kim Min-jae (26 ans), champion d’Italie avec le Napoli et aujourd’hui au Bayern Munich.