Karl-Heinz Rummenigge fait son retour au Bayern Munich !

Deux ans après sa démission alors qu’il était président du conseil de direction du Bayern Munich où il avait laissé place à Oliver Kahn, Karl-Heinz Rummenigge fait son retour au sein du club bavarois. Le Ballon d’Or 1980 et 1981 double vainqueur de la Ligue des Champions (1975 et 1976) a été nommé comme nouveau membre du conseil de surveillance du Bayern Munich comme l’a annoncé le Rekordmeister.

La suite après cette publicité

«Je tiens à remercier le conseil de surveillance pour sa confiance et je me réjouis de soutenir le FC Bayern dans cette instance à l’avenir. J’ai été très chanceux et honoré de célébrer de nombreux succès avec ce club, donc je suis heureux de me conformer à la demande du conseil d’administration» a ainsi lâché l’homme de 67 ans à sa nomination.

À lire

Lucas Hernandez donne sa priorité au PSG malgré le forcing du Bayern