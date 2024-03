La Juventus assurée de participer à la Coupe du Monde des Clubs en 2025

C’est la nouvelle compétition tant attendue par les supporters aux quatre coins du monde. La nouvelle réforme de la Coupe du Monde des Clubs prendra effet à partir de 2025 et aura lieu aux Etats-Unis du 15 juin au 13 juillet. Ce sera la première édition à être disputée par 32 clubs des six confédérations continentales. Le système de qualification pour la zone UEFA est la suivante : les quatre derniers vainqueurs de la principale compétition interclubs et les équipes supplémentaires sélectionnées selon leur place au classement des clubs de la confédération au cours d’une période de quatre ans. Ce mardi soir, la Juventus a validé son ticket.

La suite après cette publicité

«Félicitations à la Juventus pour sa qualification pour la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025. Suite à l’élimination du Napoli en Ligue des Champions, la Juventus est désormais assurée de bénéficier d’'une place via la voie du classement européen et devient la 10ème équipe européenne à se qualifier pour le tournoi», a annoncé la Fédération internationale de football association (FIFA) sur ses réseaux. La Vieille Dame rejoint donc Chelsea, le Real Madrid, Manchester City, le Bayern Munich, l’Inter Milan, le Paris Saint-Germain, le FC Porto, le Benfica et le Borussia Dortmund.