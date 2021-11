Djibouti-Algérie : les compositions officielles

On dispute la cinquième journée du 2e tour de qualification de la Coupe du Monde 2022 ce vendredi, au Caire. Lanterne rouge du groupe A de la zone Afrique, quatre défaites et 18 buts encaissés au compteur, Djibouti, 188e nation mondiale, retrouve son bourreau.

Vainqueur 8-0 au match aller, l'Algérie doit assurer avant de retrouver le Burkina Faso, mardi, pour une hypothétique finale d'accession aux barrages. Pour ce match, Djamel Belmadi s'appuie sur un onze très remanié. Oukidja prend place dans le but. Helaima et Abdellaoui évoluent aux postes de latéraux. Zorgane intègre le milieu alors que Belaili et Benrahma accompagnent Bounedjah devant.

Les compositions d'équipes :

Djibouti : à venir.

Algérie : Oukidja - Helaimia, Mandi, Bedrane, Abdellaoui - Feghouli, Zorgane, Bennacer - Belaili, Bounedjah, Benrahma