Chelsea : la vidéo polémique de Cole Palmer

Depuis quelques temps, Cole Palmer n’est pas au meilleur de sa forme avec Chelsea. L’attaquant anglais, auteur d’un début de saison exceptionnel, a inscrit 14 buts et délivré 8 passes décisives depuis le début de la saison, mais traverse une période creuse depuis le début d’année, lui qui n’a inscrit que deux buts en 2025, le dernier remontant au 14 janvier dernier, contre Bournemouth (2-2). Et au sortir d’un triste match nul concédé contre Ipswich Town (2-2), Chelsea est tombé à la 6e place de Premier League et voit ses chances de se qualifier en Ligue des Champions être compromises.

Mais après une story Instagram, l’attaquant de 22 ans a fait polémique en publiant une vidéo de lui en train de marquer un but lors du 6-0 contre Everton, sous Mauricio Pochettino la saison dernière. Un match au cours duquel il a marqué quatre buts. Il a ajouté le mot «plaisir» au-dessus de la vidéo. Un timing qui interroge les médias anglais et les supporters des Blues, alors qu’Enzo Maresca est critiqué pour les récentes prestations de Chelsea.