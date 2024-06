La décision de Xavi pour son avenir

L’annonce de son départ avait déjà été officialisée, mais Xavi a bel et bien quitté le FC Barcelone le 29 mai dernier. L’entraîneur espagnol et les Blaugrana ont trouvé un accord pour se séparer à un an de la fin du contrat du technicien de 44 ans. Ainsi, la question est désormais de savoir où l’ancien milieu de terrain rebondira.

Mais d’après les informations de Sport, Xavi va rester une saison à se reposer et profiter de sa famille. Le média espagnol précise qu’il a eu de nombreuses offres, certaines sont prestigieuses, mais il les a toutes refusées. Il y a quelques semaines, ce même média ibérique soulignait que Xavi souhaitait s’orienter vers l’Angleterre pour la suite de sa carrière.