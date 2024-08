Amicaux : Auxerre dispose du Red Star, Rennes prend le meilleur sur la Real Sociedad

Tombeur de Troyes il y a quelques jours dans le cadre de sa préparation estivale, l’AJ Auxerre remettait le couvert à l’Abbé-Deschamps face au Red Star, promu en Ligue 2. Grâce à un coup de casque de Jubal sur corner (65e) puis un coup franc signé Ben Viadere (72e), le club bourguignon a pris le meilleur sur son homologue audonien (2-0) et enchaîne avec un second succès avant d’aller défier Reims dans une semaine en marge de son retour en Ligue 1.

En parallèle, le Stade Rennais était aux prises avec la Real Sociedad devant son public. Tandis que la recrue norvégienne Gronbaek a montré la voie aux Rouge et Noir (22e), Gouiri a doublé la mise sur un service de Kamara au retour des vestiaires (68e). Grâce à cette prestation plus que satisfaisante des hommes de Julien Stéphan (2-0), Rennes reprend sa marche en avant après s’être lourdement incliné contre Guingamp en début de semaine et défiera le Werder Brême, le 10 août prochain.