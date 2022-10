Strasbourg - Lille : les compositions officielles

Strasbourg court toujours après un premier succès à la Meinau cette saison, et reçoit ce soir Lille à 21h. Les Alsaciens, qui ont enfin gagné à Angers (3-2) après 9 journées sans victoire, viseront la passe de deux dans un stade plein. Les Lillois, vainqueurs du derby contre Lens (1-0), alternent succès et défaite depuis la 3e journée. Strasbourg, 8 pts, peut s'éloigner de la zone rouge, quand Lille peut passer provisoirement 6e devant Rennes.

Pour cette affiche, Diallo et Gameiro sont titulaires devant du côté du RCSA. Dans le 3-5-2 alsacien, Djiku, Nyamsi et Le Marchand sont devant Sels, Dagba couloir droit, Delaine à gauche et le trio Sissoko-Prcic-Bellegarde au milieu de terrain. Pour le LOSC, Chevalier est dans les buts, Cabella en meneur de jeu derrière David, épaulé d'Ounas à droite et Bamba à gauche.

Suivez ce match en direct commenté

Les compositions

Strasbourg : Sels - Djiku, Nyamsi, Le Marchand - Dagba, Sissoko, Prcic, Bellegarde, Delaine - Diallo, Gameiro

Lille : Chevalier - Zedadka, Fonte, Djalo, Ismaiy - André, Gomes - Ounas, Cabella, Bamba - David