Mercato : Corentin Tolisso va faire son come-back à l'OL !

La suite après cette publicité

Les supporters lyonnais n'ont pas à se plaindre. L'été a très bien commencé du côté de la capitale des Gaules. Même si ce sont les résultats sportifs qui détermineront si le mercato est réussi ou non, les arrivées de Lacazette et Lepenant, en plus de la prise de pouvoir de John Textor dans l'actionnariat lyonnais, peuvent laisser présager une saison intéressante pour l'écurie rhodanienne.

D'autres recrues sont attendues du côté du Groupama Stadium dans les semaines à venir, avec un Jean-Michel Aulas qui a clairement expliqué à plusieurs reprises qu'il était chaud pour rapatrier des anciens joueurs de la maison, comme Samuel Umtiti ou Corentin Tolisso. Si la situation du premier cité est encore un peu floue malgré son statut d'indésirable à Barcelone, le deuxième est très proche de revenir à la maison selon RMC Sport.

Visite médicale aujourd'hui !

Il y a un peu plus de deux semaines, nous vous dévoilions déjà en exclusivité sur Foot Mercato que les discussions avançaient bien pour que le joueur, en fin de contrat au Bayern, revienne au sein de son club formateur. Et selon la radio, ce serait même bouclé. Le joueur passera sa visite médicale dans la journée, et s'il n'y a aucun souci, il sera à nouveau joueur de l'OL.

Le joueur a finalement tranché en faveur d'un retour au bercail, malgré des intérêts un peu partout en Europe. Il a suivi le début d'été lyonnais de très près et a pu discuter avec d'anciens coéquipiers comme Lopes et Lacazette, et a définitivement été convaincu. Un joli renfort pour Peter Bosz et un ADN OL encore plus marqué dans l'effectif !