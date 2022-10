Sporting CP - OM : les notes du match

La suite après cette publicité

Battre à nouveau le Sporting pour tout relancer dans le groupe D. Voilà quelle était la mission de l'OM ce mercredi soir dans l'antre lisboète. La confiance glanée lors du match aller la semaine dernière n'a pas été altérée par la défaite en Ligue 1 survenue samedi contre Ajaccio, et c'est un OM conquérant qui a débuté la rencontre. Avec un pressing intéressant et une qualité technique irréprochable pour ressortir les ballons, les hommes d'Igor Tudor, positionnés dans l'immuable 3-4-2-1, mettaient l'intensité nécessaire pour embêter l'équipe de Ruben Amorim.

Et cela se matérialisait par la course folle d'Amine Harit qui se précipitait pour jaillir sur un ballon qui semblait perdu. Celui qui était perdu, c'est le latéral droit Esgaio, qui cisaillait le Marocain, récoltant un deuxième carton jaune et étant exclu. Double peine donc puisque la faute offrait déjà un penalty à l'OM. Que se chargeait de transformer Mattéo Guendouzi (0-1, 20e). Avec un Harit flamboyant, le club olympien se montrait dangereux à chaque incursion. Sur l'une d'elles, le milieu offensif débordait, à la limite du hors-jeu, et servait tranquillement Alexis Sanchez qui doublait la mise (0-2, 31e). Une avance confortable pour des Olympiens en supériorité numérique.

Le Sporting finit à 9

Au retour d'une première période parfaite, les Marseillais pouvaient encore compter sur un Harit en jambes, qui ne trouvait cependant pas le cadre après un beau centre de Jonathan Clauss (55e). L'entraîneur du Sporting effectuait lui son 5e changement à l'heure de jeu, tentant le tout pour le tout. Mais ce tout c'était finalement l'expulsion d'un nouveau joueur, Pedro Gonçalves, coupable d'une faute en retard sur Balerdi puis de contestation. Deux jaunes coup sur coup et un Sporting qui allait finir à 9. Il n'en fallait pas plus pour Tudor, qui pouvait faire tourner son effectif. La suite du match ressemblait à une balade de santé pour l'OM. Les entrants, dont Payet, avaient l'occasion d'aggraver la marque. Un poteau, et rien de plus jusqu'au coup de sifflet final.

L'OM n'a pas saisi l'occasion pour empiler les buts, dans une fin de match au ralenti ou presque, mais l'essentiel est ailleurs. Le voilà deuxième de son groupe avec 6 points, derrière Tottenham (7 points) mais devant le Sporting (6 points) et l'Eintracht Francfort (4 points). Tout est encore possible, dans les deux sens, et le prochain match sur la pelouse de Francfort sera très important, avant de s'offrir un ultime choc, à domicile, face à Tottenham.

L'homme du match : Harit (8) : déjà auteur d’une prestation convaincante la semaine dernière face à ces mêmes Portugais, le milieu offensif a de nouveau rendu une très belle copie. Un peu discret en début de rencontre, il se signale en obtenant le penalty qu’il est allé chercher tout seul (19e). Il est ensuite devenu passeur pour Alexis Sanchez quelques minutes plus tard, après un ballon en profondeur de Mbemba (31e). Offensivement, il est parvenu à faire de grandes différences (52e) et aurait pu faire encore mieux en affinant ses choix (49e, 54e). Ses prises de ballon ont fait très mal aux joueurs du Sporting, qui ont multiplié les fautes pour le stopper. Remplacé par Payet (72e), qui a pris le jeu à son compte. Il tente une frappe dès son premier ballon (73e).

Sporting CP :

Israel (6) : le portier prêté par la Juve, a plongé du bon côté sur le penalty de Guendouzi mais trop bien tiré pour réaliser la parade (20e) et ne peut rien sur le deuxième but encaissé. L'Uruguayen s'est mis en évidence dans cette rencontre en effectuant un bel arrêt après une frappe de Sanchez (26e) puis sur Veretout juste avant la pause (45+1). Également à vingt minutes du terme du match sur une tête à bout portant de Harit, écartée avec brio. Heureusement qu'il était là ce soir malgré les deux buts encaissés.

Esgaio (non noté) : fautif sur Harit (pris de vitesse) offrant un penalty pour Marseille, le Portugais s'est fait expulser après un geste non maîtrisé (16e), à l'image de son début de match raté.

Inacio (4) : un peu décevant au Vélodrome la semaine dernière, le défenseur axial droit a manqué quelques relances et ne s'est pas bien aligné avec sa défense lors du second but olympien (31e). A donné beaucoup de voix ce soir après avoir repris le brassard à Coates mais c'était trop dur pour lui aussi ce soir, avec les offensives marseillaises à répétition.

Coates (non noté) : absent pour blessure lors de la première confrontation entre les deux formations la semaine dernière, le capitaine uruguayen a tenu son rang avant d'être contraint à sortir (35e). Soirée maudite pour lui. Remplacé par Marsa (35e - note 5,5) qui a voulu montrer qu'il pouvait combler l'absence de Coates, à travers beaucoup d'impact malgré des retards. Ses belles ressorties de balle ont pu être observées ainsi que sa présence dans le duel aérien.

Reis (4) : le défenseur brésilien a parfois fait preuve d'excès d'engagement. Les relances courtes et longues étaient précises dans l'ensemble. Sa volonté de jouer vers l'avant en cherchant un partenaire bien placé s'est vue. Le défenseur axial gauche a essayé d'éloigner le danger un maximum, notamment sur les coups de pied arrêtés défensifs.

Nuno Santos (4) : un bon début de match avec des interceptions, des jolis tacles, en étant positionné assez haut dans son rôle de piston gauche. Quelques imprécisions dans son jeu et des gestes d'humeur. Il est monté en attaque au retour des vestiaires, sans véritablement avoir l'occasion de se montrer avant de sortir, remplacé par Porro (59e) , qui a plus parlé que jouer. Preuve en est, avec un carton jaune (74e) pour contestation.

Ugarte (4) : un peu esseulé dans l'entrejeu après la sortie de Morita, le milieu a fait la navette ce soir, alternant le bon et le moins bon. Sa résistance aux duels, à l'impact proposé par Marseille est à noter. Il fut indiscipliné par séquence, averti d'un carton jaune (54e) en se faisant prendre par une feinte de corps de Harit. Compliqué d'exister réellement ce soir pour l'Uruguayen avec beaucoup de ballons perdus, qui a tenté tant bien que mal de sauver les meubles.

Morita (non noté) : le pressing marseillais n'a quasiment pas gêné le Japonais, très sûr balle aux pieds. Le milieu a dû sacrifier sa place à cause du carton rouge de Esgaio. Remplacé par Fatawu (22e - note 5) possédant une belle qualité de vitesse. Il reprend bien Tavares qui allait frapper dans la surface sportinguista (38e).

Trincao (5,5) : buteur la semaine dernière lors de la première confrontation, l'ailier portugais a fait la première frappe de son équipe qui était cadrée (37e). Actif, il nous a gratifié d'un petit festival aux 30 mètres adverses (42e) avant de glisser un ballon à "Pote", qu'il a perdu ensuite. Une des seules satisfaction de son équipe malgré sa sortie prématurée. Remplacé par Nazinho (45e - note 4,5) à la mi-temps, qui s'est positionné en qualité de piston gauche mais il s'est uniquement contenté de défendre après que son équipe ait été réduite à neuf. Une petite percée dans le temps additionnel en fin de rencontre se notifie tout de même.

Edwards (non noté) : la jeune pépite anglaise avait faim ce soir après avoir été sacrifié à l'aller en sortant en début de match suite à l'expulsion de son gardien. Du déchet par moment mais très vif dans ses déplacements et ses prises de balles. Il n'a pas eu le temps et l'occasion de se montrer pendant sa demi-heure de présence. Remplacé par Alexandropoulos (35e - note 4,5) , qui est resté positionné devant sa défense en dégageant le danger dès qu'il le pouvait. Le Grec de 20 ans n'a malheureusement rien pu apporter offensivement avec la réduction numérique de sa formation.

P. Gonçalves (3) : très présent au pressing sur les défenseurs de l'OM, à l'image de ses deux compères de l'attaque, "Pote" s'est ensuite effacé avant de péter les plombs (60e), exclu pour une faute puis une contestation qui lui ont valu deux avertissements consécutifs (60e). Soirée plus que frustrante pour lui et son équipe.

OM :