Mercato : Villarreal veut toucher le pactole grâce à sa pépite Yeremy Pino

Il fait partie des jeunes joueurs espagnols les plus prometteurs, à tel point qu'il a déjà revêtu la tunique de l'équipe première de la sélection espagnole. Même si la saison dernière a été un peu plus difficile en raison de pépins physiques assez récurrents, l'ailier espagnol de 19 ans conserve une sacrée cote, dans son pays mais aussi dans le reste de l'Europe.

Et ça, Villarreal le sait. Cet été, le Sous-Marin Jaune espérait vendre le défenseur central Pau Torres pour remplir les caisses, mais l'international ibérique, convoité par Manchester City et Tottenham sans que d'offres officielles ne soient arrivées sur le bureau des dirigeants, a décidé de rester. Comme l'indique AS, la formation entraînée par Unai Emery attend une super offre pour Pino.

Un joli pactole

Une proposition de 40 à 50 millions d'euros devrait ainsi arriver dans les jours à venir. En provenance d'Angleterre, sans surprise, avec Arsenal et Liverpool comme clubs les plus intéressés par ses services. Une offre qui devrait être acceptée, et c'est le joueur qui aura le dernier mot dans ce dossier. C'est lui qui aura le dernier mot pour son avenir.

Ce fut déjà le cas avec Pau Torres l'an dernier, mais déjà là, il avait préféré rester dans son club formateur plutôt que de s'en aller pour Tottenham. Par le passé, Yeremy Pino était aussi suivi par le Real Madrid. Sous contrat jusqu'en 2027, sa clause libératoire s'élève à 80 millions d'euros.