Le capitaine de Newcastle attaqué en pleine rue

Surréaliste. Alors que Newcastle s’est fait surprendre dans les derniers instants de la rencontre face à Liverpool récemment (1-2), les Magpies voient leur capitaine, Jamaal Lascelles, être impliqué dans une énorme bagarre de rue. La scène se serait déroulée le 20 août dernier, vers Westgate Road, en plein Newcastle, quelques heures après la défaite face à Manchester City (1-0). Durant la nuit, le défenseur central de 29 ans sort avec son petit frère et un ami à lui. Puis, près du pub The Mile Castle, Jamaal Lascelles aurait été attaqué lors d’une violente bagarre de masse au cours de laquelle quelqu’un aurait menacé de lui tirer dessus et sur son frère.

La suite après cette publicité

Le Daily Mail explique également que le capitaine des Magpies, aussitôt sorti de la discothèque Chinawhite, aurait aperçu son petit frère recevoir un coup de coude à la gorge. Une bouteille de vodka aurait même frôlé Jamaal Lascelles. Selon le tabloïd anglais, la bagarre impliquerait "6 à 8 hommes" opposés au joueur de 29 ans, son frère et son ami, attaqués par une bande sans doute trop alcoolisée. La police de Nothumbria se serait rendue sur les lieux pour disperser les troupes, tandis que les ambulanciers soignaient l’ami de Jamaal Lascelles, inconscient. Son frère aurait saigné du visage après la bagarre. Depuis, le bras droit d’Eddie Howe n’a toujours pas disputé la moindre minute de jeu en Premier League.