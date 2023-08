Premier League : à 10 contre 11, Liverpool arrache la victoire à Newcastle grâce à Darwin Núñez

Pour le compte de la troisième journée de Premier League, Liverpool, invaincu en championnat avec une victoire contre Bournemouth et un match nul à Chelsea, se déplaçait ce dimanche après-midi à St James’ Park pour y affronter Newcastle, vainqueur d’Aston Villa, avant de tomber sur la plus petite des marges à l’Etihad face à Manchester City. Les Magpies étaient à la recherche de son premier succès face aux Reds, contre qui ils n’avaient jamais réussi à s’imposer depuis la saison 2015-2016, avec notamment un certain Georginio Wijnaldum buteur pour les Noir-et-Blanc. On assistait à un début de rencontre animé entre les deux formations, capables d’apporter le danger dans la surface de réparation en quelques passes.

La suite après cette publicité

Nick Pope s’illustrait d’ailleurs face à la frappe de l’extérieur du pied de Luis Diaz (17e). Malheureusement, la mauvaise entame de match de TAA allait coûter un but à Liverpool : averti dès la sixième minute de jeu, le latéral droit anglais était coupable d’un contrôle raté pour laisser Anthony Gordon crucifier Alisson Becker entre les jambes (25e). Pas de quoi rassurer l’international des Three Lions, qui perdait un compère en défense quelques minutes plus tard. Car oui, Virgil van Dijk écopait d’un rouge direct à la suite d’une faute en tant que dernier défenseur sur Alexander Isak, qui allait se présenter devant le but (28e).

À lire

Newcastle - Liverpool : les compositions sont là

Liverpool renverse les Magpies

Une infériorité numérique qui ne faisait pas peur aux Reds, qui mettaient le pied sur le ballon et se projetaient en attaque, sans grande réussite. Devant sa ligne, Alisson, bien aidé par sa transversale, sortait une parade venue de nulle part sur l’enchaînement contrôle de la poitrine-reprise de volée de Miguel Almiron (36e). Le score ne changeait plus jusqu’à la mi-temps, et ce malgré plusieurs offensives des hommes d’Eddie Howe dans le dos de la défense rouge. Au retour des vestiaires, Almiron se montrait encore une fois dangereux dans la zone de vérité adverse, mais voyait sa reprise passer au-dessus des buts (50e). Gordon, quant à lui, n’était pas loin du doublé avec une frappe puissante en coup de pied, frôlant le poteau droit du portier brésilien (64e).

La suite après cette publicité

Son compère paraguayen heurtait, quant à lui, le bois des filets adverses à la suite d’un superbe rush depuis le flanc droit (76e). Les Magpies allaient même regretter leurs occasions manquées puisque Darwin Núñez remettait les deux équipes à égalité quatre minutes après son entrée en jeu (1-1, 81e). Sean Longstaff tentait de faire réagir son équipe mais son tir lointain était capté par Alisson (89e). Et alors qu’on partait sur un score de parité, Núñez, dans la profondeur, trompait Pope au premier poteau contre le cours de la fin de match (2-1, 90+2e). Liverpool s’adjuge au mental sa deuxième victoire de la saison en trois journées de Premier League.