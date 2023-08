Getafe - FC Barcelone : les compositions officielles

Suite de la première journée de Liga avec le FC Barcelone qui se déplace sur la pelouse de Getafe. Champion la saison passée, le club catalan remet son titre en jeu et doit débuter ce nouvel exercice par une victoire à l’extérieur. En face, Getafe n’est pas favori dans cet affrontement mais aura à cœur de jouer le rôle de trouble fête. Le club de la banlieue de Madrid s’est maintenu de justesse dans l’élite la saison passée et devra de nouveau se battre pour chaque point dans cet exercice 2023-2024. Cette rencontre est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Du côté des compositions d’équipes, Xavi opte sans surprise pour un 4-3-3. Arrivé cet été en provenance de Manchester City, Gündogan est titulaire au milieu de terrain avec De Jong et Romeu, Koundé est lui aligné au poste de latéral droit. En attaque, Pedri sera au soutien de Raphinha et de Lewandowski. Chez les Azulones, c’est une équipe relativement défensive qui est mise en place, Mata et Latasa auront pour mission de peser sur la défense du Barça.

Les compositions

Getafe : Soria - Suarez, Duarte, Mitrovic, Alvarez - Iglesias, Djene, Maksimovic, Alena - Mata, Latasa.

FC Barcelone : Ter Stegen - Koundé, Araujo, Balde - Romeu, Gündogan, De Jong - Raphinha, Lewandowski, Pedri.