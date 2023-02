Rennes - Shakhtar Donetsk : les compositions officielles

Le Stade Rennais accueille le Shakhtar Donetsk au Roazhon Park en barrage retour de la Ligue Europa. Battus 2-1 la semaine passée lors du match aller, les Bretons n’ont pas d’autre choix que de gagner pour renverser une situation mal embarquée. Les hommes de Bruno Genesio devront notamment s’appuyer sur le soutien d’un stade comble pour rallier les 8e de finale de la compétition. En face, le club ukrainien ne possède qu’un seul but d’avance et ne devra pas aborder cette rencontre avec un esprit trop défensif. Cette rencontre entre Rennes et le Shakhtar Donetsk est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Du côté des compositions d’équipes, Bruno Genesio apporte deux changements par rapport à l’équipe alignée la semaine passée lors du barrage aller. Au milieu de terrain, Santamaria et Majer sont titularisés, Bourigeaud étant suspendu. En attaque, la doublette française Kalimuendo-Gouiri est reconduite. Du côté d’Igor Jovicevic on aligne la même équipe que la semaine dernière à une exception près, Topalov prend la place de Kryskiv sur l’aile offensive gauche d’un 4-3-3.

Les compositions

Rennes : Mandanda © – Spence, Omari, Belocain, Truffert – Doku, Majer, Santamaria, Toko Ekambi – Kalimuendo, Gouiri.

Shakhtar Donetsk : Trubin – Konoplya, Matvienko, Bondar, Mykhaylichenko – Bondarenko, Stepanenko ©, Sudakov – Zubkov, Traoré, Topalov.