Emran Soglo s’apprête à quitter l’OM

Emran Soglo fait partie du dégraissage hivernal entrepris par l’OM. D’après L’Equipe, le piston gauche est sur le point de rejoindre Sturm Graz, leader du championnat autrichien et d’ores et déjà éliminé de la Ligue des Champions. Il fut aussi question d’un départ vers Chicago Fire mais le dossier n’est pas allé au bout.

Le joueur de 19 ans va s’engager pour une durée de trois ans et demi, en échange d’une petite indemnité versée au club phocéen. Déjà annoncé sur le départ l’été dernier, le Franco-britannique n’a évolué qu’avec la réserve cette saison. Lors de l’exercice précédent, il était apparu à 9 reprises avec l’équipe première (1 but et 1 passe décisive).