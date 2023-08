Chelsea a un nouveau numéro 10 !

Nombreux étaient les supporters de Chelsea dans l’attente de connaître les numéros de maillots attribués aux Blues. Mais cette fois-ci, ça y est, le club londonien a enfin communiqué ce mardi la liste officielle des joueurs ainsi que leur nouveau chiffre porte-bonheur. Au menu, les numéros 7, 8, 10, 11 et même 26 étaient à prendre, laissés libres grâce aux départs en masse dont ceux de N’Golo Kanté, Mateo Kovacic ou encore Kalidou Koulibaly.

Fraîchement débarqué à Chelsea et déjà blessé, Christopher Nkunku portera le n°18, comme au RB Leipzig. Levi Colwill retrouvera lui aussi son n°26 adoré, numéro emblématique de John Terry chez les Blues. Nicolas Jackson aura le n°15, comme avec Villarreal à l’époque. Enzo Fernandez arborera le n°8 et non plus le 5, laissé libre par Jorginho l’hiver dernier. Mykhailo Mudryk, lui, est récompensé de sa belle tournée estivale en prenant le n°10 symbolique. Les ailiers Raheem Sterling et Noni Madueke porteront respectivement les numéros 7 et 11, là où Marc Cucurella (n°3), Andrey Santos (n°20), Armando Broja (n°19), Ian Maatsen (n°29) et Robert Sanchez (n°31) ont opté pour une toute nouvelle tunique. Enfin, les Français aussi sont impacté par ces très nombreux changements de numéros : Malo Gusto (n°27), Benoît Badiashile (n°5), Axel Disasi (n°2) et Lesley Ugochuwku (n°16). Bonne chance aux supporters des Blues pour choisir quel joueur floquer au dos de leur maillot !