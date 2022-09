FC Barcelone : la grosse décision de Xavi avec un cadre de l'équipe

Le FC Barcelone peut se tourner vers l'avenir avec un certain optimisme. Dans son effectif, Xavi peut compter sur bon nombre de jeunes performants, et qui devraient continuer de l'être à l'avenir. On pense à Pedri, Ansu Fati, Gavi, Ronald Araujo, Eric Garcia, Jules Koundé, ou même Ousmane Dembélé et bien d'autres encore. Ce qui pose de nombreuses questions quant aux cadres du vestiaire.

Surtout que la plupart d'entre eux ne sont plus si performants que ça. Xavi l'a bien constaté, et Gerard Piqué n'a plus qu'un rôle anecdotique désormais, alors que Jordi Alba doit se contenter du rôle de troisième choix à gauche, derrière la sensation Alejandro Baldé notamment, autre jeune sur une pente ascendante très claire. Quant à Busquets, il reste titulaire, mais pour combien de temps encore ?

Xavi compte sur lui

Ces derniers jours, la presse catalane évoquait ainsi un départ en fin de saison, au terme de son contrat. Un avenir en MLS semblait l'attendre, alors que Martin Zubimendi (Real Sociedad) est déjà présenté comme son remplaçant. Mais voilà que Mundo Deportivo explique que ce n'est pas clair du tout. Tout d'abord, parce qu'il va prendre son temps pour décider. Mais surtout, parce que Xavi veut qu'il reste.

L'entraîneur catalan est convaincu que Busquets peut encore apporter, et si ça ne tenait qu'à lui, le contrat de son ancien coéquipier serait prolonger pour au moins un an encore. En plus de ses prestations, son rôle de capitaine et son attitude dans le vestiaire sont aussi très appréciés. Affaire à suivre donc...