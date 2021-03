L'OL a demandé l'annulation du carton jaune reçu par Memphis Depay

Troisième du classement de Ligue 1, à égalité de points avec le PSG et avec trois unités de retard sur Lille, l’Olympique Lyonnais veut mettre toutes les chances de son côté dans cette course au titre. Et même les petits détails comptent.

RMC Sport révèle en effet que les Gones ont officiellement demandé à la commission de discipline l’annulation du carton jaune reçu par Memphis Depay le week-end dernier contre Reims. Accusé d’avoir simulé, le Hollandais s’en était étonné au vu des images. Pourquoi cet appel ? Tout simplement parce que l’OL veut éviter que son attaquant se retrouve à un carton jaune d’une suspension en cas de nouvel avertissement.