Le Barça veut déjà récupérer Jadon Sancho

Ces derniers jours, Manchester United et Jadon Sancho font la Une de la presse anglaise. Et pour cause. Après un clash avec son coach Erik ten Hag, l’international anglais a été écarté de l’équipe première. L’international anglais n’a pas apprécié les déclarations du technicien néerlandais sous entendant que son attitude posait un problème à l’entraînement.

L’ailier de 23 ans, qui avait couté 85 millions d’euros aux Red Devils, s’entraîne désormais à part. Et des clubs s’intéressent forcément à sa situation. Selon les informations de Sport, dans son édition du jour, le FC Barcelone suit attentivement ce dossier et pourrait tenter de le récupérer s’il devenait complètement indésirable. La possibilité d’un prêt en janvier prochain pourrait être une option très sérieuse pour le joueur qui a inscrit 12 buts et délivré 6 passes décisives en 82 matches avec Manchester United.