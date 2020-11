OM : AVB envoie un message à ses joueurs

En conférence de presse ce lundi soir à la veille du match face au FC Porto en Ligue des Champions (3ème journée), André Villas-Boas a été questionné sur la gestion de son effectif. Un effectif où la concurrence fait rage et où les places sont très chères. Ainsi, des éléments comme Dimitri Payet, déçu de débuter sur le banc contre Manchester City la semaine dernière, Dario Benedetto ou Morgan Sanson doivent se battre pour débuter. Les propos du technicien portugais sont relayés par nos confrères de RMC Sport.

«Le vrai changement de l'OM, d'une saison sur l'autre, c'est qu'on a la concurrence. Si on n'avait pas eu la compétition cette année, on aurait souffert. C'était difficile de mettre une équipe en place à chaque match. Les mecs qui sont là sont bons, et comme ils sont bons, ils énervent les indiscutables de la saison dernière. C'est normal, c'est la concurrence dans le football. J'essaye toujours de leur expliquer ce que j'ai à l'esprit du point de vue de la stratégie et de la performance. De sorte qu'il n'y ait aucun doute entre nous. C'est la grosse différence avec la saison passée. On a fait un très bon mercato, et on a de la concurrence. On croit beaucoup en ces joueurs qui nous ont qualifié. Je suis là pour les aider.»