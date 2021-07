Pourquoi l'Atlético de Madrid souhaite le retour d'Antoine Griezmann

La suite après cette publicité

Impossible à croire il y a encore quelques jours, l'échange entre Antoine Griezmann et Saul Ñiguez pourrait bien se concrétiser dans les jours à venir. Il faut dire que l'opération arrange tout le monde. Le FC Barcelone se déleste d'un gros salaire pour entériner la prolongation de Lionel Messi jusqu'en juin 2026 et accueille un milieu de terrain supplémentaire, tandis que l'Atlético de Madrid retrouve une de ses anciennes valeurs sûres, synonyme de buts.

As liste les six raisons pour lesquelles les Colchoneros souhaitent le retour de l'attaquant international tricolore, disposé à réduire son salaire pour revenir au Wanda Metropolitano. Premièrement, il connaît parfaitement le club et la méthode du staff en place. Deuxièmement, si son départ a heurté les supporters rojiblancos, il n'a absolument pas affecté sa relation avec Diego Simeone, qui a fait de lui sa priorité.

Garanties et esprit de revanche

Troisièmement, le champion du monde 2018 représente une garantie de buts pour l'Atléti. Il a toujours été performant sur ce point-là dans la capitale espagnole, a déjà joué avec Luis Suarez au FC Barcelone et possède également un répertoire plus large, dans la passe et le travail défensif notamment. Quatrièmement, il s'insère totalement dans le nouveau style madrilène, comme attaquant de soutien pour alimenter el Pistolero au mieux.

Cinquièmement, le natif de Mâcon apporte une concurrence nouvelle dans un secteur de jeu où João Félix notamment tarde à exploser et où Angel Correa a parfois été trop seul la saison passée. Sixièmement, et peut-être le point le plus important, on compte sur son esprit revanchard après une expérience mitigée au Camp Nou. De quoi calmer, peut-être, la gronde naissante des supporters à l'encontre de son retour ces derniers jours.