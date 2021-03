L'OM annonce un nouvel accord avec ses groupes de supporters

La suite après cette publicité

La hache de guerre est définitivement enterrée. Après de longs mois de tensions, les principaux groupes de supporters de l'OM (Club des Amis de l'OM, CU 84, Dodger's, Fanatics, MTP, South Winners, Handifan Club) et la direction ont trouvé un accord pour mettre fin à leur conflit qui durait depuis déjà trop longtemps. «L'Olympique de Marseille et les associations reconnues par le club se sont unis pour que la réussite du projet sportif devienne enfin l'axe majeur de leurs relations. Ainsi, tous les supporters des virages Nord et Sud et des tribunes Ganay et Jean Bouin, pourront vivre ensemble leur passion» dévoile ce soir un communiqué du club.

Les discussions ont été menées par le nouveau président Pablo Longoria mais Frank McCourt s'est félicité du travail accompli. «J'ai été très heureux de rencontrer les leaders des groupes de supporters à Marseille lors de ma visite début mars. Ils ont manifesté leur volonté de travailler ensemble pour construire un plan reconnaissant l'importance des supporters pour le succès de l'OM et dénonçant le recours à la violence. Nous sommes convenus à ce moment-là de nous asseoir à la même table pour parvenir à un nouvel accord. Je me réjouis de ce qui a été accompli depuis ce moment sous la responsabilité de Pablo en lien avec les groupes. Cela a permis de définir un accord posant les bases d'une relation plus étroite entre le club et ses supporters. C'est ainsi que nous construirons, ensemble, un nouveau chapitre pour l'OM, plaçant les supporters au cœur du club. »

L'OM renoue avec ses supporters

Ce nouvel accord portera sur trois axes principaux qui permettront de nouer une relation plus forte entre le club et ses supporters. Il veut associer les différentes organisations à la vie sportive de l'OM à travers la tenue de rencontres, de réunions et de différents événements. Il vise aussi à offrir une meilleure structuration entre les groupes et le club par la création d'organes de discussions, ainsi qu'une amélioration des conditions des supporters, comme pour les déplacements par exemple.

[𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲́ 𝗰𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻] 𝗢𝗠 & 𝗚𝗿𝗼𝘂𝗽𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗦𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲𝗿𝘀

annoncent le nouveau projet de collaboration visant au rétablissement de la place des supporters au cœur du club 🔵⚪️ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 19, 2021

Cet accord n'est pas anodin car il intervient quelques semaines seulement après l'intrusion de supporters à la Commanderie. Ces derniers exigeaient le départ de Jacques-Henri Eyraud, ce qu'ils ont fini par obtenir. Accompagné de son directeur général de l'époque, Hugues Ouvrard, l'ancien président de l'OM avait signifié à ces mêmes associations de fans la rupture de la convention liée aux campagnes d'abonnement, un sujet toujours sensible à Marseille. Ce fut sans doute le point de basculement définitif. Désormais, une nouvelle direction est arrivée. L'actionnaire a changé son fusil d'épaule et cherche maintenant à caresser les supporters marseillais dans le sens du poil.