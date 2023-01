Les Corinthians veulent récupérer Coutinho en prêt

Les derniers mois de Philippe Coutinho ne sont pas des plus heureux… Depuis son transfert définitif du Barça pour Aston Villa contre 20 millions d’euros, l’offensif polyvalent de 30 ans a, en effet, vécu un début de saison difficile, entre les mauvaises performances et les blessures régulières. Et sa situation reste assez flou en Premier League. Mais le Brésilien a toujours la cote sur le marché des transferts. Au Brésil notamment.

Duilio Monteiro Alves, président des Corinthians, a révélé au média brésilien Globo que le club tentait de se faire prêter Coutinho pour le reste de la saison. Sans succès pour le moment. «On en parle, on en a parlé et on en parle encore, mais c’est loin d’être une réalité. Il a un contrat, il vient d’être vendu à Aston Villa, mais nous devons essayer. C’est un métier très difficile. Ils veulent vendre, et Corinthians veut un prêt. Bien qu’il y ait une fenêtre ouverte en Europe, vous n’obtiendrez pratiquement aucun succès en matière de prêt car ils veulent vendre. Mais c’est quelque chose de prématuré. C’est difficile, mais j’essaie.»

