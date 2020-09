OM : Luis Henrique fait les présentations

« Un grand défi commence aujourd'hui, je vais travailler très dur pour faire bouger les choses, j'espère donner une grande joie à Marseille. C'est Marseille Bébé ». Sur les réseaux sociaux, la flambante recrue phocéenne Luis Henrique s'exprimait pour la première fois en tant que nouveau joueur phocéen. Mais logiquement, les fans marseillais avaient envie d'en savoir un peu plus sur l'ancien de Botafogo, logiquement peu connu dans l'Hexagone.

L'attaquant de 18 ans a fait les présentations dans un entretien accordé au site officiel de l'Olympique de Marseille. « Je suis un gars humble, sympathique et timide, mais aussi quelqu'un de dévoué au travail, au quotidien. J'ai toujours joué comme attaquant du côté gauche. Et pour mes qualités, je pense à la force, à la vitesse, au dribble, aux passes », a-t-il d'abord lancé.

Il est comparé à Ronaldo

Et lorsqu'on lui a répondu avec quel joueur connu il a le plus de similitudes dans son style de jeu, Luis Henrique n'a pas eu froid aux yeux : « ce dont ils parlent le plus, ce sont les sprints de Ronaldo Nazario ». Convoité par d'autres belles écuries européennes, il a expliqué jubiler après sa signature à l'OM : « ma carrière commence tôt, et dans une grande équipe comme l'Olympique de Marseille. Je pense que c'est un rêve devenu réalité, non seulement pour moi mais aussi pour toute ma famille ».

Plutôt réservé et timide, comme il l'a lui même confié, le principal concerné n'en a pas forcément dit plus, même s'il a aussi expliqué être au courant de la réputation des fans de l'Olympique de Marseille, aussi bouillants que fidèles. Mais c'est surtout sur le terrain qu'il devra répondre, et on le verra peut-être à l'œuvre face à l'OL dimanche prochain. Un sacré premier test s'il venait à débuter !