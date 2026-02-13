Besiktas : les premiers mots d’Amir Murillo

Joueur de l’Olympique de Marseille depuis l’été 2023, Amir Murillo a été prié de plier bagage. Mis à la porte, le Panaméen a trouvé refuge du côté de Besiktas où il a été transféré pour environ 6 M€. Hier, l’ancien Phocéen était présenté avec les autres recrues hivernales du club stambouliote. L’occasion pour lui de se présenter et d’afficher ses ambitions.

La suite après cette publicité

«Je suis vraiment très heureux d’être ici. Je suis reconnaissant de ce transfert. Comme je l’ai dit, je suis vraiment ravi. Honnêtement, je suis très fier. Être le premier Panaméen est une grande fierté. Je veux donner le meilleur de moi-même pour mon équipe. Je veux la soutenir et marquer l’histoire ici. Si j’atteins mon objectif, peut-être que d’autres joueurs panaméens pourront jouer ici. Le Beşiktaş est un des plus grands clubs du monde. C’est aussi un nouveau défi pour moi. Ils m’ont parlé de leur projet et j’ai voulu en faire partie. Je voulais m’inscrire dans la grande histoire du Beşiktaş. C’est pourquoi je suis ici, extrêmement ambitieux et déterminé à aider mon équipe. Je suis aussi un joueur ambitieux. C’est pourquoi je suis ici : parce que j’ai soif de succès et que je suis passionné», a-t-il déclaré en conférence de presse.