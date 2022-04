L'OM fonce sur le colosse Isaak Touré

C'est l'un des défenseurs les plus convoités depuis quelques mois en France et pourtant son nom ne vous dira sans doute rien. Mais en l'espace de quelques mois et pour sa première saison chez les pros avec Le Havre, Isaak Touré impressionne. Déjà par son physique puisque ce beau bébé de 2m04 pour 99 kg ne passe pas inaperçu sur les pelouses de Ligue 2 mais aussi et surtout, car sa marge de progression est immense.

International tricolore U17, puis U19, le natif de Gonesse, qui est au Havre depuis l'âge de 12 ans, a réalisé un début de saison canon avant de connaître un coup de mou à l'automne. Moins utilisée en cette deuxième partie de saison par Paul Le Guen, la tour de contrôle havraise, qui paradoxalement doit améliorer son jeu de tête, est un titulaire indiscutable de la défense de l'Équipe de France U19. À l'heure de terminer cette saison, c'est un sentiment de frustration qui prime du côté du joueur qui espérait beaucoup plus de temps de jeu, lui qui n'a joué qu'une minute en Ligue 2 depuis un mois et demi et plus globalement 15 matches de L2 cette saison.

L'OM très chaud sur le dossier, Francfort aussi !

S'il s'est dit attaché à son club formateur, Isaak Touré se sait convoité. S'il assure qu'il se verrait bien rester une saison de plus en Normandie, Le Havre, qui n'a plus rien à jouer et va une fois encore rester en Ligue 2, va sans doute sacrifier son plus grand talent pour renflouer ses caisses d'autant que celui-ci se trouvera en fin de contrat en juin 2023. L'Olympique Lyonnais était d'ailleurs intéressé comme une demi-douzaine de clubs de L1. Mais son avenir pourrait bien s'inscrire du côté de l'Olympique de Marseille. Au sein du club phocéen et en particulier du président Pablo Longoria, il y a une vraie volonté de recruter le solide défenseur havrais. Selon nos informations, le club avance même très bien sur ce dossier.

Rafler un tel talent (dont la valeur est estimée à 3 M€) serait un coup énorme pour le club phocéen. Isaak Touré, qui évolue sur le flanc gauche de la défense, dispose d'une marge de progression immense et pourrait représenter le futur de la défense marseillaise qui va perdre cet été Alvaro Gonzalez, William Saliba, sans doute Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara, qui dépannait aussi en charnière. Mais l'opération est loin d'être encore bouclée et une surenchère de dernière minute n'est pas à exclure. En effet, l'Eintracht Francfort, demi-finaliste de Ligue Europa et actuel 9e de Bundesliga, apprécie également tout particulièrement le profil du joueur. C'est donc une véritable bataille qui attend le dauphin du PSG en L1 s'il veut s'offrir les services de ce pur produit du HAC. Une chose est sûre, entre Mohamed Ali-Cho et donc Isaak Touré, l'homme fort du mercato marseillais entend bien rajeunir son effectif à un coût très raisonnable. De quoi ravir les supporters marseillais...