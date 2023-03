FC Barcelone : Gerard Piqué justifie sa retraite

La suite après cette publicité

Aujourd’hui pleinement à ses activités entrepreneuriales, et notamment à son projet de Kings League, Gerard Piqué a expliqué les raisons qu’ils l’ont poussées à se retirer du football en pleine saison, fin novembre. L’ancien défenseur du Barça, dans une interview accordée à la radio RAC1, a notamment déclaré que le football ne lui manquait pas.

«Jouer ne me manque pas, pas le moins du monde. J’ai plus de temps qu’avant. Je vais très bien, je regarde le Barça quand je peux, mais ça ne me manque pas, a-t-il d’abord assuré. J’ai toujours dit que j’arrêterais quand je n’apprécierai pas ou que je ne me sentirai pas important, et je ne me sentais plus aussi importante que je l’avais été au cours de ma carrière. Je pense qu’il était plus sain, pour moi, pour l’équipe et pour les gens, de partir maintenant. J’y ai réfléchi pendant des semaines. J’ai pensé que c’était la bonne chose à faire et je ne le regrette pas.»

