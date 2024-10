EdF : Paul Pogba est toujours très proche du groupe des Bleus

Actuellement en pleine promo du film « Quatre Zéros » de Fabien Onteniente, Paul Pogba s’est confié sur son actualité et ses objectifs à venir après la réduction de sa suspension par le TAS. Dans un entretien accordé à L’Equipe, le natif de Lagny-sur-Marne a annoncé être toujours très proches avec certains internationaux de l’Equipe de France et même des membres du staff, à commencer par le sélectionneur Didier Deschamps. D’ailleurs, le film Quatre Zéros a été projeté à Clairefontaine au début de cette trêve internationale.

«De Marcus (Thuram), il a rigolé ! Avec le coach (Didier Deschamps), on a aussi échangé un message parce qu’on avait une connaissance en commun dans le film. Lui aussi m’a dit que j’avais l’air d’avoir bien rigolé. Bien sûr, on a été en contact. C’est quelqu’un qui a toujours été là, qui m’a toujours soutenu, même avant cette situation. Je suis très reconnaissant envers lui», a déclaré le milieu français. Et si la Pioche réalisait un comeback inespéré chez les Bleus, tout est possible après la belle histoire vécue par N’Golo Kanté à l’Euro 2024.