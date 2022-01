Rennes : des clubs à l'affût pour Serhou Guirassy, Tino Kadewere pour le remplacer ?

Depuis l'arrivée de Gaétan Laborde à Rennes, Serhou Guirassy (25 ans) a vu son temps de jeu se réduire. Remplaçant de luxe en Bretagne, il n'a été titularisé que 3 fois en 21 apparitions. Malgré un doublé inscrit après son entrée en jeu face à Bordeaux, l'ancien Amienois n'est forcément pas heureux de débuter les matches sur le banc.

La suite après cette publicité

Conscient de la situation du joueur plusieurs clubs sont venus aux nouvelles. Selon nos informations, l'ASSE, Burnley, et d'autres clubs anglais ont sondé Rennes, en vain. En cas de départ du natif d’Arles, le club breton a coché le nom de Tino Kadewere (26 ans), que l'OL ne veut pas voir partir surtout depuis l'élimination de la CAN du Zimbabwe, et qui est également convoité par Troyes, Reims, Lorient pour un prêt de six mois.