OM-OL : l'arbitre de l'Olympico est connu !

Dimanche soir, l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais vont se retrouver à l'Orange Vélodrome. Un Olympico qui, comme très souvent, est prometteur entre des Phocéens, 7ème de Ligue 1, et des Gones, deuxième et toujours en lice pour le titre.

La suite après cette publicité

Pour diriger cette rencontre comptant pour la 27ème journée de Ligue 1 Uber Eats, c'est Benoît Millot qui a été désigné par la LFP. La Ligue de Football Professionnel a d'ailleurs précisé qu'il serait assisté d'Aurélien Drouet et de Mehdi Rahmouni. Jérémy Stinat sera la quatrième arbitre. Enfin, Frank Schneider et Yohann Rouinsard seront les arbitres assistants vidéo.