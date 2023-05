PSG : Christophe Galtier répond au CUP

La suite après cette publicité

Dans une nouvelle fin de saison délicate au PSG, le CUP, principal groupe de supporters du club de la capitale, a décidé de boycotter totalement les prochains matches à domicile et à l’extérieur. Le Collectif Ultras Paris proteste en raison de nombreux désaccords. «L’état de nos relations communes avec la direction nous laissent penser que c’est la meilleure et l’unique solution susceptible de préserver un avenir commun», expliquait le CUP dans un communiqué. Une décision que peut regretter le club qui lutte toujours pour le titre en Ligue 1.

En conférence de presse, Christophe Galtier est revenu sur cette décision qu’il regrette évidemment. «Ce n’est jamais avec plaisir que l’on reçoit ce genre de nouvelle. Les supporters, et le CUP sont des supporters importants, car ils mettent l’ambiance au Parc et à l’extérieur. Ils ont pris une décision que je ne commenterai pas. Les autres supporters sont aussi omniprésents. Ils ne sont pas là malheureusement. On pourrait trouver des solutions. Ils ne sont pas là et c’est dommage, mais les autres supporters seront là et nous tenterons d’obtenir la victoire pour eux.»

