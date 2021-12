Inter Milan : Christian Eriksen va résilier son contrat

On ne devrait pas revoir Christian Eriksen sous le maillot de l’Inter Milan. Lié jusqu’en 2024, La Gazzetta dello Sport indique que l’international danois et le club se sont mis d’accord afin de résilier son contrat. Le quotidien italien précise que les Nerazzurri soutiennent et respectent Eriksen, ce qui laisse penser que les deux parties se sont quittées en bons termes.

L’ancien joueur de Tottenham s’entraîne depuis quelques semaines avec l’OB Odense, un de ses clubs formateurs et un retour à l’Ajax avait également été évoqué. Eriksen s’était vu poser un défibrillateur sous-cutané après son arrêt cardiaque lors de l’Euro 2020 et le championnat néerlandais autorise les joueurs à jouer avec, contrairement à la Serie A.