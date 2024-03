Brésil : les débuts fracassants de Diego Costa avec Grêmio

Grêmio a vite fait le deuil de Luis Suarez. Aussitôt parti rejoindre son ami Lionel Messi à l’Inter Miami, l’Uruguayen a dû esquisser un sourire quand il a découvert l’identité de son successeur. El Pistolero le connaît bien pour l’avoir défié de longues années en Liga et sur la scène européenne, mais aussi pour l’avoir eu comme partenaire à l’Atlético de Madrid. Sans club depuis la fin de sa pige à Botafogo, Diego Costa (35 ans) est venu renforcer les ouailles de Renato Gaúcho. Il a signé un contrat court, jusqu’à décembre, qu’il est déjà en train de rentabiliser.

«Si je marque plus de buts que Suárez, ils (les dirigeants) devront payer plus (rires).» Diego Costa ne croyait pas si bien dire le jour de sa présentation. Cette simple boutade prend des allures de réalité. Ses débuts sont étincelants. En 4 matchs toutes compétitions confondues, le Brésilien devenu international espagnol (24 sélections, 10 buts) a frappé à 5 reprises, le tout en 291 minutes seulement. Point d’orgue de cette superbe renaissance, cette demi-finale aller-retour du championnat Gaucho face à Caxias do Sul.

Déjà un premier titre à aller chercher

L’attaquant a inscrit 3 des 5 buts de son équipe pour deux succès 2-1 puis 3-2, offrant la finale du championnat de l’État du Rio Grande do Sul face à Juventude. La première manche a lieu ce samedi pour un retour une semaine plus tard, et peut-être déjà un premier titre. En tout petit peu plus d’un mois et demi, l’ancien joueur de Chelsea est devenu le meilleur buteur de Grêmio, à égalité avec Cristaldo, lequel a disputé deux fois plus de matchs. Renato Gaúcho a bien fait de forcer son arrivée auprès de sa direction alors que le joueur était sur la mauvaise pente.

Il ne laissera pas de grands souvenirs à Botafogo avec seulement 3 petits buts en 15 rencontres disputées en six mois. «Il était un peu discrédité avant de venir, abondait le coach à Globo Esporte ce mercredi après la qualification en finale. Je lui ai toujours fait confiance. Il a passé de nombreuses années en Europe et cela dépend beaucoup de l’environnement dans lequel on se trouve, de la confiance du groupe et du coach pour performer. Il a toujours été un grand joueur et n’a pas oublié son football. Quand il est bien physiquement et techniquement, il nous aide avec ses buts.»

Championnat Gaucho puis Copa Libertadores

Cette mauvaise expérience est derrière l’ancien compère de Radamel Falcao. Outre un 43e titre en championnat Gaucho à aller chercher avec le Tricolor (ça serait le 7e consécutif pour le club), qui ferait revenir à deux longueurs de son grand rival de l’Internacional (le plus titré de l’état), Diego Costa retrouvera la Copa Libertadores qu’il n’a quasiment jamais disputée (1 match avec l’Atlético Mineiro). Entre les deux manches de la finale du championnat local, une rencontre face à The Strongest, club bolivien, pour la première journée de la phase de groupes l’attend. Il faudra encore répondre présent pour prolonger l’état de grâce.