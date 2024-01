Diego Costa est disponible pour 0 euro !

Ces derniers mois, les fans de l’Olympique Lyonnais ont souvent entendu parler de Botafogo. Autre membre de la fameuse galaxie Eagle Football, le club brésilien a vendu Adryelson et Lucas Perri pour 7 millions d’euros il y a dix jours. Dans le même temps, Jeffinho est retourné là-bas sous la forme d’un prêt. Il va tenter d’aider l’écurie de John Textor, qui sort d’une saison très crispante. Longtemps en tête du championnat de Serie A brésilienne, le Glorioso a été doublé dans le sprint final par Palmeiras avant de terminer à la cinquième position. En 2024, Botafogo veut aller de l’avant. Mais ce sera sans Diego Costa.

La suite après cette publicité

Une carrière avec des hauts et des bas

Un attaquant qui n’est resté au club que quatre mois. Tout a commencé le 13 août 2023. Libre après la fin de son aventure à Wolverhampton, il a dit oui à l’écurie auriverde. «Botafogo continue de qualifier l’équipe pour le reste de la saison et comptera sur l’expérience de Diego Costa, attaquant hispano-brésilien de 34 ans, avec un contrat signé jusqu’à fin 2023. Diego arrivera à Rio de Janeiro. dans les prochains jours pour commencer son voyage ici. Bienvenue dans la famille Botafogo, Diego !», pouvait-on lire sur communiqué de presse officiel.

À lire

PSG : les Corinthians réclament le retour de Gabriel Moscardo au Brésil !

L’histoire avait tout pour être belle sur le papier puisque le natif de Lagarto était de retour au pays après un exil en Europe. Avant cela, il a commencé sa carrière justement dans son Brésil natal, où il a notamment joué au Barcelona EC. Repéré par Braga, il a traversé l’Atlantique en 2005. Prêté à Penafiel un an plus tard, il a ensuite tapé dans l’œil de l’Atlético de Madrid en 2007. Après quelques prêts en Espagne (Celta de Vigo, Albacete, Valladolid et Rayo Vallecano), il a réussi à exploser aux yeux du grand public sous le maillot des Colchoneros.

La suite après cette publicité

Botafogo pour se relancer

Séduit par ses talents face au but mais aussi son côté bad boy, Chelsea a mis 40 millions d’euros pour le recruter en 2014. Là-bas, le buteur a marqué 59 buts en 120 apparitions, toutes compétitions confondues. De retour à l’Atlético, qui a signé un chèque de 66 millions d’euros en janvier 2018, Diego Costa est ensuite rentré au Brésil en 2021 pour défendre les couleurs de l’Atlético Mineiro. En 19 apparitions, il a marqué 5 buts toutes compétitions confondues (1 assist). Rapidement, il a retrouvé le Vieux continent puisqu’il a rejoint les rangs de Wolverhampton en 2022.

Avec les Loups, il a connu de grandes difficultés puisqu’il n’a trouvé le chemin des filets qu’à seule et unique reprise en 25 rencontres (17 titularisations). C’est à ce moment-là que Botafogo est entré en scène. Le projet avait de quoi plaire au joueur puisque le club de Textor jouait le titre. Son expérience du très haut niveau, sa grinta et ses talents de buteur pouvaient donc être de sérieux atouts. Au final, l’international espagnol (24 capes, 10 buts) n’a pas vraiment impressionné. Pourtant, tout avait bien commencé.

La suite après cette publicité

Un joueur libre et motivé

Muet lors des deux premières rencontres, il a ensuite inscrit un doublé face à Bahia en championnat le 27 août. On se disait que la machine était lancée. Mais il a connu une longue disette puisqu’il a joué 8 matches sans marquer. Il a fini par y arriver le 9 novembre à l’occasion de la rencontre face au Grêmio. Ensuite, Diego Costa est demeuré muet. Au total, il a donc marqué 3 buts en 15 apparitions toutes compétitions confondues, dont 4 titularisations. Pour cette raison, Botafogo a décidé de ne pas lui offrir un nouveau contrat.

Depuis le 1er janvier, Diego Costa est donc un homme libre. Une information partagée par plusieurs médias brésiliens et confirmée par AS. Le média ibérique explique qu’il n’était pourtant pas contre continuer avec l’écurie auriverde. Mais Textor et ses équipes ont tranché. Sans club et disponible gratuitement, l’ancien goleador de l’Atlético est prêt à relever un nouveau challenge selon AS. À 35 ans (il en aura 36 le 7 octobre prochain, ndlr), il estime en avoir encore sous la semelle. De quoi donner des idées à des clubs, brésiliens ou même européens, en quête d’un renfort à moindre coût, expérimenté et motivé. Un CV qui peut plaire ! D’ailleurs, Carthagène, en deuxième division espagnole, est candidat à sa venue.