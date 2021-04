La Juventus prête à toutes les folies pour Manuel Locatelli

La suite après cette publicité

Le mercato semble en avance cette année. Le mois d'avril débute à peine et déjà les clubs préparent leurs emplettes estivales. C'est le cas de la Juventus, qui semble traverser une saison de transition, avec à sa tête Andrea Pirlo. Selon Goal Italia, la Vieille Dame pense déjà à la saison prochaine. Elle aurait entamé des négociations avec Sassuolo pour la signature du milieu de terrain italien Manuel Locatelli. Le directeur sportif de la Juve, Fabio Paratici, est tombé sous le charme du joueur de 23 ans qui avait été formé à l'AC Milan avant de rejoindre les Neroverdi en prêt avec obligation d'achat (12,5 M€) à l'été 2018. Auteur de 3 buts et 2 passes décisives en 25 matches de Serie A cette saison, le milieu défensif s'est aussi installé en sélection italienne, participant aux cinq derniers matches de la Nazionale.

Le média italien explique que les Bianconeri devraient faire face à une forte concurrence pour la signature du joueur qui reste sous contrat avec l'US Sassuolo jusqu'en juin 2023, mais ces derniers espèrent qu'en agissant rapidement, ils pourront conclure le transfert et éviter une guerre d'enchères pour le natif de Lecco. Sassuolo réclamerait environ 40 millions d'euros pour laisser filer son milieu de terrain. La Juve croit pouvoir boucler ce dossier chaud, tout en respectant les contraintes financières liées à la pandémie de Covid-19. Les jeunes Turinois Gianluca Frabotta (latéral gauche, 21 ans) et Nicolo Fagioli (milieu offensif, 20 ans) pourraient également être proposés dans le deal. La Juve n'exclut pas non plus de procéder à un paiement différé, en se faisant prêter Locatelli pour deux ans, avec obligation d'achat.