Vidéo : le premier but de Robert Lewandowski au Barça

Robert Lewandowski s'était montré plutôt discret lors de ses premières apparitions sous la tunique blaugrana, mais il ne lui a fallu que trois minutes ce dimanche pour ouvrir le score lors du Trophée Gamper, face aux Pumas UNAM. Pedri, très bon pour cette dernière répétition de la saison, pouvait servir l'ancien joueur du Bayern Munich sur le côté gauche. Dans un angle très fermé, le Polonais réussissait à enrouler du pied droit pour marquer.

La suite après cette publicité

Déjà acclamé à son entrée sur la pelouse lors de la présentation des équipes, le Polonais a reçu une ovation de la part du Camp Nou pour son premier but. À noter que le buteur de 33 ans a également délivré deux passes décisives pour Pedri. Une connexion qui s'annonce déjà intéressante. La rencontre FC Barcelone - Pumas UNAM est à suivre en direct commenté sur notre site.

😍 @lewy_official's first goal for Barça at Spotify Camp Nou! 💙❤️ pic.twitter.com/UoqaqK8HM4