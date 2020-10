Italie : Roberto Mancini attristé par la situation de Mario Balotelli

Nombreux sont les fans de ballon rond attristés par la seconde partie de carrière de Mario Balotelli. En janvier 2007, l’attaquant italien de 30 ans passe pro au sein de l’effectif de l’Inter Milan. Promis à un grand avenir, le natif de Palerme va enchaîner les clubs de renommée mondiale. À Manchester City tout d’abord, puis à l’AC Milan ou encore Liverpool, le fantasque Balotelli a alterné le bon et le moins bon. Résultat, il a fini par signer à l'OGC Nice avant de rejoindre l'OM. Une aventure en terre française mitigée et le trentenaire décide de rentrer chez lui, à Brescia. Peu décisif, il n’y sera resté qu’une seule saison. Aujourd’hui, Mario Balotelli est sans club et semble plus réellement déterminé à relancer sa carrière. Une situation qui attriste le sélectionneur italien Roberto Mancini qui a évoqué les regrets laissés par l’attaquant italien au cours d’un marathon numérique organisé par le Corriere dello Sport et Tuttosport.

«Balotelli? Je suis vraiment désolé de le voir dans cet état. A 30 ans, il serait en pleine maturité technique-footballistique et aurait été très utile à l'équipe nationale. Je l'aime et j'espère qu'il lui arrivera toujours quelque chose de bien. Chaque joueur a sa propre histoire, en Italie il y en a beaucoup qui, malgré de grandes qualités, n'ont pas réussi à devenir champions. Tout le monde doit comprendre que jouer au football est chanceux, car cela fait un travail de ce qui était autrefois un jeu d'enfant. Il faut essayer de profiter de cette opportunité, car à part Ibrahimovic, la carrière d'un footballeur ne dure pas longtemps. Ensuite, vous vous arrêtez et vous êtes encore très jeune pour la vie ».