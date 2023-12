Le constat cinglant d’Erik ten Hag sur le mercato de Manchester United

L’hiver approche, la fenêtre de mercato aussi. Mais cette dernière n’est peut-être pas attendue de la même manière selon les clubs. Côté Manchester United, on ne se fait pas d’illusions. Actuellement 7e de Premier League, le club mancunien montre de grosses lacunes offensives et ne parvient pas à enchainer les bonnes prestations collectives. En défense, Erik ten Hag bricole avec les nombreux blessés, tandis que devant, certains joueurs tardent à éclore. Pour ne rien arranger, l’entraîneur néerlandais a assuré ne pas attendre grand-chose du mercato hivernal…

«Je ne pense pas – et si c’est le cas, l’approche de United devrait être que si vous pouvez améliorer votre équipe, alors vous devez le faire. Ce que nous attendons de chaque joueur qui vient à Carrington chaque jour, c’est qu’il donne le maximum, qu’il donne le meilleur de lui-même», a répondu Erik ten Hag, interrogé par United We Stand, pour savoir si le club allait recruter cet hiver ou non. «En tant que club, vous devez rechercher des améliorations, donc si vous pouvez trouver mieux et que c’est réaliste financièrement et avec le fair-play financier, je pense que le club doit y aller. Mais en réalité, par rapport au marché, la plupart du temps on n’attire pas les meilleurs joueurs en hiver. Les meilleurs joueurs ne quitteront pas leur club cet hiver. Ce sont des joueurs qui sont déçus, blessés ou qui ne sont tout simplement pas adaptés ou autre. Nous devons développer et faire progresser cette équipe. En réalité, nous nous dirigeons vers la prochaine fenêtre estivale et il y aura de nouveaux joueurs qui arriveront», commente enfin le Néerlandais. Les joueurs devront se faire violence.