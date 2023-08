Napoli : l’Arabie saoudite continue de pousser pour Victor Osimhen

La suite après cette publicité

Il était l’un des gros feuilletons estivaux annoncés depuis plusieurs mois mais les grandes écuries européennes, notamment le Paris Saint-Germain et Manchester United, se sont frottées au roc Aurelio De Laurentiis, toujours aussi rude et sévère en négociations. Après une saison extraordinaire marquée par le premier Scudetto remporté par le Napoli depuis 33 ans, l’attaquant nigérian, Victor Osimhen (24 ans) est sur toutes les bouches dans ce mercato estival mais le club italien reste ferme : l’heure est aux négociations pour une prolongation de contrat - et absolument pas à un départ de Campanie. Si les discussions sont bien avancées, rien n’est encore bouclé pour un nouveau bail entre la direction napolitaine et le camp de l’ancien joueur du LOSC.

Propulsés par le fonds souverain saoudien Public Invest Fund (PIF), qui a pris le contrôle de quatre des plus grands clubs du championnat (Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ittihad et Al-Ahli), la Saudi Pro League est l’une des attractions du marché des transferts ces derniers mois. Si des noms déjà bien ronflants comme Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Riyad Mahrez, Sadio Mané, Kalidou Koulibaly ou encore N’Golo Kanté ont déjà rejoint le championnat saoudien, certains clubs continuent de faire le forcing pour attirer de grands joueurs. Et les sirènes saoudiennes se font entendre bruyamment à travers l’Europe jusqu’au pied du Vésuve.

L’entourage pas insensible

Les médias italiens sont unanimes en ce lundi matin : l’Arabie saoudite veut boucler le dossier de Victor Osimhen, bien que la manœuvre soit très compliquée à ce jour. Selon les informations du quotidien La Repubblica, le club d’Al Hilal est prêt à envoyer une offre de 140 millions au Napoli pour signer l’international nigérian. Un salaire de 45 millions par saison attendrait le joueur de 24 ans. Du côté du Corriere della Sera, on parle d’une offre de 120 millions d’Al-Hilal pour boucler la signature. Enfin, le journal local d’Il Mattino mentionne un contrat à 150 millions sur 5 années. Le journal napolitaine précise que son entourage pousserait pour un départ, à l’heure où le Napoli lui propose un salaire net de 10 millions d’euros. Et d’après ce que rapporte Soccernet.ng, un site d’informations nigérian proche du clan d’Osimhen, il existe déjà un accord entre le numéro 9 de Naples et le club saoudien à hauteur de 40 millions d’euros net par saison.

Dans les négociations avec le Napoli pour la prolongation, l’agent d’Osimhen pousserait même pour inclure une clause libératoire valable pour l’Arabie saoudite en 2024, si possible inférieure à 150 millions d’euros. Même en cas d’accord définitif du joueur, il faudra la bonne offre pour faire craquer Aurelio De Laurentiis, celle qui convaincra économiquement le président du Napoli. Lors de précédentes sorties médiatiques, le dirigeant de 74 ans semblait avoir fermé à double tour l’avenir d’Osimhen il y a un mois, lorsqu’il a annoncé publiquement que le club napolitain n’écouterait pas les demandes inférieures à 200 millions d’euros. Une situation qui se complique encore car le moment n’est pas propice à une vente d’un cadre comme Osimhen, car trouver un remplaçant d’ici la fin août, proche du début du championnat, relève d’une mission impossible.