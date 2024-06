Euro 2024 : Gerard Piqué dévoile son favori

Retraité du foot mais toujours aussi actif, que ce soit médiatiquement ou avec ses divers projets comme la Kings League, Gerard Piqué continue tout de même de suivre le foot. Dans un entretien accordé au média allemand Bild, l’ancien grand défenseur du FC Barcelone et de la Roja a expliqué pourquoi son favori est l’Allemagne.

« Il y a une relève générationnelle claire dans cet Euro. De nouveaux joueurs émergent, comme Lamine Yamal avec l’Espagne. En Allemagne on a Musiala, en Angleterre ils ont Bellingham. En sélection espagnole nous avons beaucoup de joueurs avec un grand avenir et cet Euro va être un point d’inflexion. Lamine Yamal va marquer son époque, j’en suis convaincu. L’Allemagne a un avantage évident car elle joue à la maison et ça peut aider dans les moments difficiles. Ils ont une équipe jeune et suivent aussi un processus de reconstruction », a confié Piqué.