Georginio Wijnaldum : «Zidane est mon idole»

Georginio Wijnaldum est une des curiosités du PSG cette saison. Arrivé libre dans la capitale française après avoir terminé son contrat avec Liverpool, le milieu de terrain néerlandais a exporté ses talents en Ligue 1 et il semble déjà comblé. Après avoir disputé ses premiers matches, il nous a accordé en exclusivité un entretien durant lequel il revient sur sa carrière, ses deux idoles Zinedine Zidane et Clarence Seedorf ou encore son passage chez les Reds, avec qui il a remporté la fameuse Ligue des Champions.

Après l'avoir affronté à plusieurs reprises sur les pelouses d'Europe, l'international Oranje (82 sélections, 26 buts) peut également évoluer sous le même maillot qu'un certain Lionel Messi. « Maintenant je vais apprécier de l'avoir dans mon camp » s'amuse-t-il à nous confier parce que « jouer contre lui c'était toujours dur ». Et on le comprend bien volontiers même si les adidas x speedflow doivent lui permettre de se mettre au niveau. Il est d'ailleurs possible de gagner la paire de Gini Wijnaldum en commentant la vidéo YouTube. Rendez-vous en fin de vidéo pour plus d'informations !