L'agent de Saúl Ñíguez scelle son avenir

Dimanche dernier, un message énigmatique du milieu de l’Atletico Madrid Saul Niguez (25 ans, 26 matchs et 3 buts en Liga cette saison) enflammait la toile : «nouveau club. Je l'annoncerai dans 3 jours...» L’Espagnol étant régulièrement annoncé sur les tablettes de Manchester United, les rumeurs allaient bon train. Mais, surpris de ces dernières, l’intéressé démontait le fantasme dans les colonnes d'AS trois jours plus tard : «cela ne m'est jamais venu à l'esprit qu'en plein milieu de deux compétitions, la Liga et la Ligue des Champions, les gens puissent penser que j'allais partir. Quand j'ai écrit 'nouveau club', j'ai mis les couleurs du club.»

Loin du battage médiatique, Saúl Ñíguez annonçait simplement l’ouverture de son propre club à Elche, sa ville natale. Ce samedi, son agent Jonathan Barnett en a donc profiter pour clarifier (à nouveau) la situation de son poulain et le moins que l’on puisse dire c’est que ce dernier ne semble pas prêt de quitter Madrid : «tout le monde sait que de nombreux clubs le veulent. Mais il est déjà dans un très grand club. Il a une très bonne relation avec l'Atlético de Madrid et avec les fans», a-t-il déclaré fermement à Sport Witness.