Ligue 1 : cet OM a de la ressource

L'Olympique de Marseille a rejoint, ce samedi soir, le Paris Saint-Germain en tête de la Ligue 1. Pour autant, cela était très loin d'être acquis. Si les Parisiens l'ont emporté par la plus petite des marges contre Brest plus tôt dans la journée, les Phocéens d'Igor Tudor allaient affronter le LOSC, la formation la plus complexe qu'ils ont eu à affronter jusqu'ici.

Il faut aussi ajouter cela que les Marseillais ont connu leur première défaite de la saison mercredi, dans un match éprouvant contre Tottenham, lors de son entrée en lice en Ligue des Champions. Tous les ingrédients étaient donc réunis pour qu'Alexis Sanchez et ses coéquipiers vivent des moments difficiles. Ce n'est d'ailleurs pas l'ouverture du score lilloise par Ismaïly (12e).

Tudor change tout

Cet OM a des ressources insoupçonée. Alexis Sanchez égalisa ainsi sur une sublime action initiée par Harit, poursuivie par Ünder et donc conclue par le Chilien (26e). Igor Tudor décida alors de tout changer. Exit un Leonardo Balerdi en difficulté et averti et entrée de Nuno Tavares, replaçant de facto Kolasinac dans la défense à trois. Très rapidement, le Portugais a montré qu'il avait des jambes. Bien plus que pour son baptême du feu en C1 en ce milieu de semaine.

À la pause, Mbemba laissa sa place à Eric Bailly et l'OM reprit l'avantage à l'heure de jeu grâce à un but de Samuel Gigot (61e), qui cédera sa place sur blessure à Isaak Touré, qui vivait alors ses premières minutes en Ligue 1. Avec une étonnante sérénité, les hommes d'Igor Tudor allaient plutôt gérer, non sans malice, une fin de match où ils finiront victorieux.

De bons points pris avant Rennes et la trêve

« A la mi-temps, j'ai dit que j'avais hâte de voir ce qui pouvait se passer. Je voulais qu'on réussisse à bien sortir et c'est ce que les joueurs ont fait. Ils ont bien poussé, ils ont réussi à marquer contre une équipe sérieuse, qui avait une semaine pour se préparer, sept jours, il ne faut pas l'oublier. Ils ont changé de système aussi. Honnêtement on a juste été meilleurs qu'eux, on a poussé plus qu'eux et je pense que c'est nécessaire de le répéter », a ainsi détaillé Igor Tudor.

Une équipe qui n'est pas née ce soir, certes, mais qui s'est offert une première victoire de prestige dans la douleur. De bons augures avant d'affronter les deux formations les plus abordables du groupe en Ligue des Champions. Et d'aborder plus sereinement aussi la venue de Rennes à l'Orange Vélodrome dimanche prochain avant du repos bien mérité lors de la trêve internationale.