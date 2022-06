La Juventus fixe un prix attractif pour l'indésirable Adrien Rabiot

La suite après cette publicité

Voilà plusieurs jours que la presse italienne est assez unanime à ce sujet : tout indique qu'Adrien Rabiot va quitter la Juventus lors de ce marché estival. C'est même l'international tricolore qui aurait demandé à partir. Une nouvelle qui peut surprendre, puisqu'il sort d'une saison plutôt complète, étant même le troisième joueur le plus utilisé de l'équipe, bien que souvent assez irrégulier.

Sa situation contractuelle est aussi au cœur de cette volonté de départ, d'un côté comme de l'autre, puisque son contrat expire dans un an. Mais surtout, le retour de Paul Pogba pourrait bien le pousser sur le banc. Tout un contexte qui fait donc penser, au joueur comme à la Vieille Dame, qu'un départ est la meilleure solution.

L'Angleterre, destination probable

Mais Rabiot, ça vaut combien alors ? Et bien selon le quotidien L'Équipe, le milieu de terrain ne sera pas forcément très cher compte tenu de son statut de joueur indispensable à la Juventus et d'international tricolore. La Juventus réclamera ainsi entre 15 et 20 millions d'euros pour l'ancien joueur parisien, un montant qui le rend particulièrement abordable, même si son salaire reste assez élevé, lui qui émarge à 7 millions d'euros net par saison. Et on imagine mal le clan Rabiot accepter de baisser ce salaire de façon significative.

Des émoluments qui, logiquement, devraient faire de la Premier League sa probable destination. Le journal rajoute que plusieurs écuries anglaises sont ainsi venues aux nouvelles ces dernières années, à savoir Newcastle, Manchester United et Chelsea, largement en mesure de s'aligner sur les demandes turinoises. Affaire à suivre...