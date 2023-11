Le PSG a identifié son latéral gauche

Sans aucun doute, Alphonso Davies sera l’une des attractions du prochain mercato hivernal. En effet, l’international canadien (40 sélections, 13 buts) est au centre de l’attention depuis que le Real Madrid a manifesté son intérêt pour lui. À la recherche d’un latéral talentueux et rapide pour venir suppléer Vinicius Jr dans le couloir gauche, les Merengues envisagent de mettre le paquet pour s’attacher les services du joueur du Bayern Munich si ce dernier ne souhaite pas renouveler son bail, qui expire en juin 2025. Mais le club espagnol ne semble pas être le seul à flairer la bonne affaire.

Defensa Central nous informe ce jeudi que plusieurs cadors européens se sont invités dans le dossier. Parmi les courtisans cités par le média espagnol, on retrouve Chelsea, Liverpool, Manchester City et le Paris Saint-Germain. Toutefois, le Real Madrid semble avoir une longueur d’avance sur ses concurrents dans la mesure où la formation madrilène se serait d’ores et déjà attirée les faveurs d’Alphonso Davies. Reste à savoir si l’un des clubs précédemment cités tentera de devancer la Maison Blanche…